Duran'dan İsrail'e Basın Özgürlüğü Uyarısı
Duran'dan İsrail'e Basın Özgürlüğü Uyarısı

06.03.2026 21:54
Burhanettin Duran, gazetecilerin hedef alınmasını kınadı ve İsrail'in uygulamalarını eleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, gazetecilerin mesleklerini icra ederken hedef alınmaları ve özgürlüklerinden mahrum bırakılmalarının asla kabul edilemeyeceğini belirterek, İsrail'in basın özgürlüğünü açıkça ihlal eden hukuksuz uygulamalarına derhal son vermesi gerektiğini bildirdi.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu'nun ve ekibinin İsrail'de gözaltına alınmasını şiddetle kınıyor, geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Gazetecilerin mesleklerini icra ederken hedef alınmaları ve özgürlüklerinden mahrum bırakılmaları asla kabul edilemez. Basın mensuplarının güvenliği ile kamuoyunun doğru ve tarafsız bilgiye erişim hakkı, evrensel hukuk normlarıyla güvence altına alınmış temel bir haktır. İsrail'in basın özgürlüğünü açıkça ihlal eden bu hukuksuz uygulamalarına derhal son vermesi gerekmektedir. Gazetecilerin hedef alındığı bu tür girişimlerin her zaman karşısında olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

