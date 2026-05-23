Duran'dan Trabzonspor'a Tebrik

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Ziraat Türkiye Kupası finalinde TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 yenerek şampiyon olan Trabzonspor'u tebrik etti.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Ziraat Türkiye Kupası 2025-2026 Sezonu'nun şampiyonu olan Trabzonspor'u, teknik heyetini, futbolcularını ve kıymetli taraftarını gönülden tebrik ediyorum. Final atmosferine yakışan mücadeleleriyle futbolseverlere büyük heyecan yaşatan Trabzonspor'a ve TÜMOSAN Konyaspor'a teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.