Duran, Manisa Turgutlu'daki silahlı saldırıda yaralanan öğrencilere acil şifa diledi - Son Dakika
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Duran, Manisa Turgutlu'daki silahlı saldırıda yaralanan öğrencilere acil şifa diledi

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İletişim Başkanı Duran, Manisa Turgutlu'da okul yakınındaki silahlı saldırıda öğrencilerin yaralanmasının herkesi üzdüğünü belirtti. Duran, kurumların olayı aydınlatmak için titizlikle çalıştığını, resmi açıklamalar dışındaki teyitsiz bilgilere itibar edilmemesini istedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, okul binası dışında meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin, "Hadisenin tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla ilgili kurumlarımız çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir." ifadesini kullandı.

Duran, NSosyal hesabından Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınındaki silahlı saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, öğrencilerin okullarına gittiği sokakta meydana gelen silahlı saldırıda, öğrencilerin yaralanmasının, herkesi derinden üzdüğünü belirten Duran, olayın ardından güvenlik ve sağlık ekiplerinin hızla bölgeye intikal ettiğini ve gerekli müdahalelerde bulunduğunu aktardı.

İletişim Başkanı Duran, şunları kaydetti:

"Hadisenin tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla ilgili kurumlarımız çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir. Böylesi hassas olaylarda, özellikle medya ve sosyal medya mecralarında kullanılan dilde gerekli özenin gösterilmesi, öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın mahremiyetinin ve psikolojik güvenliğinin korunması büyük önem taşımaktadır. Kamuoyunun, resmi makamların açıklamaları dışındaki teyitsiz bilgi ve paylaşımlara itibar etmemesi önemle rica olunur. Saldırıda yaralanan öğrencilerimize acil şifalar diliyor, ailelerimize ve olaydan etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

Kaynak: AA
TurgutluGüvenlikPolitikaManisaGüncelSon Dakika

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