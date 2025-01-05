Duran Sudan'da İkili Görüşmeler Yaptı

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(ANKARA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran'ın Sudan ziyaretinde gerçekleştirdiği ikili görüşmelerde, Port Sudan'da faaliyetlerine devam eden Türkiye Büyükelçiliği'nin yanı sıra TİKA ofisinin kuruluşu ve Ziraat Katılım Bankası şubesinin açılmasının da gündeme geldiği bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran'ın Sudan ziyaretinde Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdülfettah el-Burhan, Dışişleri Bakanı Ali Youssef Al Sharif ve Maliye ve Ekonomik Planlama Bakanı Cibril İbrahim ile yaptığı görüşmelerde, Sudan ve Türkiye'nin ikili ilişkilerinin yanı sıra Sudan'daki durum, sorunlara barışçıl çözümler bulunmasına Türkiye'nin sağlayabileceği katkılar ile teknik ve insani yardım konuları ele alındı.

Görüşmelerde, Port Sudan'da faaliyetlerine devam eden Türkiye Büyükelçiliği'nin yanı sıra TİKA ofisinin kuruluşu ve Ziraat Katılım Bankası şubesinin açılması da gündeme geldi.

Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ayrıca, Duran'ın Sudan ziyaterine ilişkin "Türkiye, kardeş Sudan'ın birliği, toprak bütünlüğü, egemenliği ve istikrarına büyük önem vermektedir. Ülkemiz, 20 aydır devam eden insani trajedinin ve ülkede büyük bir yıkıma neden olan çatışmaların, daha fazla kardeş kanı dökülmeden barışçıl yöntemlerle bir an önce sona ermesi için her türlü katkıyı sağlamaya hazırdır" değerlendirmesini yaptı.