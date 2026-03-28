Duran ve Bulgar Bakan Görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi'nin (STRATCOM) ikinci gününde Bulgaristan Kültür Bakanı Nayden Vladislavov Todorov ile bir araya geldi.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi'nin ikinci gününde gerçekleştirdiğimiz temaslar çerçevesinde, Bulgaristan Kültür Bakanı Sayın Nayden Vladislavov Todorov ile bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmemizde, kültürel diplomasinin stratejik iletişimdeki rolü, iki ülke arasındaki kültürel etkileşimin güçlendirilmesi ve ortak projeler aracılığıyla iletişim alanında yeni işbirliği imkanları üzerine değerlendirmelerde bulunduk."

Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonu doğrultusunda, kültür ve iletişim alanlarının birbirini tamamlayan yönlerini daha etkin şekilde değerlendirmeye devam edeceğiz. Bu görüşmenin, Türkiye ile dost ve kardeş ülke Bulgaristan arasında kültür ve iletişim ekseninde karşılıklı anlayışı derinleştirecek yeni süreçlere katkı sağlamasını temenni ediyorum."