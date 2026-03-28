Duran ve Ertuğruloğlu STRATCOM Zirvesi\'nde Buluştu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi (STRATCOM Zirvesi) 2026 kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile bir araya geldi.

Duran şunları kaydetti:

"Görüşmemizde, Türkiye ile KKTC arasındaki güçlü dayanışmanın ve birlikteliğin iletişim ve medya alanındaki yansımalarını ele alırken, haklı davamızın uluslararası alanda daha etkin anlatılması için atılabilecek ortak adımları değerlendirdik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu vizyon çerçevesinde, doğru ve etkili iletişim stratejileriyle Kıbrıslı kardeşlerimizin sesinin küresel ölçekte daha güçlü duyurulmasına katkı sunmayı sürdüreceğiz. Zirvemizi teşrifleri ve kıymetli değerlendirmeleri için Sayın Ertuğruloğlu'na teşekkür ediyorum."

