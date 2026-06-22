Durban'da Malavili Göçmenlerde Doğum Artışı

CAPE Güney Afrika'nın Durban kentinde, ülkelerine geri gönderilmeyi bekleyen Malavili göçmenlerin sığındığı Sherwood Hall'daki geçici kampta doğumların artması insani endişeleri artırıyor.

Malavi'nin Pretorya Yüksek Komiserliğinden yapılan açıklamada, Sherwood Hall'daki kampta son iki haftada en az 17 bebeğin dünyaya geldiği belirtildi.

Açıklamada, kampta çok sayıda hamile kadının bulunduğu ve bu hafta yeni doğumların beklendiği kaydedildi.

Kampa sığınan Malavililerin sayısının her geçen gün arttığına dikkati çekilen açıklamada, bu durumun Güney Afrika ve Malavi makamları üzerindeki geri dönüş sürecini hızlandırma baskısını da artırdığı ifade edildi.

Açıklamada, anneler ve yeni doğan bebeklerin sağlık hizmetlerine erişimini sağlamak için yetkililerin yoğun şekilde çalıştığı, diğer yandan göçmenlerin ülkelerine dönüşü için hazırlıkların sürdüğü aktarıldı.

Güney Afrika İçişleri Bakanı Leon Schreiber, binlerce Malavili göçmenin geri dönüş işlemleri için beklediği kampı ziyaretinde yaptığı açıklamada, sınır dışı edilenlerin yeniden ülkeye girişini önlemek için teknolojik önlemlerin artırıldığını ifade etti.

Schreiber, yeni sistemin ülkeye giriş başvurularında sunulan bilgilerin doğrulanması ve sahte belgelerin tespit edilmesine yardımcı olmak üzere yüz tanıma teknolojisi kullandığını belirtti.

Güney Afrika'da düzensiz göç karşıtı olaylar

Güney Afrika'da son aylarda artan göçmen karşıtı gösteriler ve yabancılara yönelik baskılar, ülkede göç, işsizlik ve güvenlik tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

Ülkede nüfusun yüzde 5'inden fazlasını oluşturan yaklaşık 3 milyon göçmen yaşıyor ve bu kişilerin büyük bölümü Afrika ülkeleri vatandaşlarından oluşuyor.

Nisan ayından bu yana KwaZulu-Natal, Gauteng ve Western Cape eyaletlerinde göçmen karşıtı olaylar yaşanırken, Western Cape'teki Mossel Bay bölgesinde Mozambik vatandaşlarının hayatını kaybetmesi ve bazı yabancılara ait barınakların yakılması güvenlik endişesini artırdı.

Durban'da güvenliklerinden endişe eden 10 binden fazla Malavili, ülkelerine geri dönmek üzere, Haziran ayında Sherwood Hall geçici kampına sığınmıştı.