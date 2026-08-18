Durban'da SADC Zirvesi Çalışmaları Başladı - Son Dakika
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Durban'da SADC Zirvesi Çalışmaları Başladı

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Ramaphosa, sanayileşme ve ekonomik kalkınma için bölgesel entegrasyon ve işbirliği çağrısı yaptı.

DURBAN, 18 Ağustos (Xinhua) -- Güney Afrika'nın sahil kenti Durban'da düzenlenen Güney Afrika Kalkınma Topluluğu (SADC) Devlet ve Hükümet Başkanları 46. Olağan Zirvesi'nin açılış töreninde konuşma yapan Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, 17 Ağustos 2026.

Pazartesi günü başlayan zirvede, sanayileşmeyi ve ekonomik kalkınmayı ilerletmek amacıyla daha derin bölgesel entegrasyon ve daha güçlü işbirliği çağrısı yapıldı. (Fotoğraf: Chen Wei/Xinhua)

Kaynak: Xinhua

Politika, Ekonomi, Durban, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Durban'da SADC Zirvesi Çalışmaları Başladı - Son Dakika

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