Durgunsu Kano Türkiye Kupası Eskişehir'de Başlıyor

(ESKİŞEHİR) - Her yıl büyük heyecana sahne olan Durgunsu Kano Türkiye Kupası, bu yıl da Eskişehir'de gerçekleşiyor. Türkiye Kano Federasyonu'nun 2025 faaliyet programında yer alan organizasyon, 26-29 Haziran 2025 tarihleri arasında Sarısungur Göleti'nde düzenlenecek.

Türkiye Kano Federasyonu ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile 26-29 Haziran günleri arasında Eskişehir'de düzenlenecek Durgunsu Kano Türkiye Kupası için geri sayım başladı.

Organizasyona 39 kulüpten 209'u kadın olmak üzere toplam 536 sporcu katılacak. Sporcular, dört gün boyunca Sarısungur Göleti'nde kupa ve madalya mücadelesi verecek.