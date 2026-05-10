Durov: Fransa, İfade Özgürlüğünü Susturmaya Çalışıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Durov: Fransa, İfade Özgürlüğünü Susturmaya Çalışıyor

10.05.2026 09:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Telegram CEO'su Durov, Fransa'nın ifade özgürlüğü platformlarına yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Telegram'ın kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Pavel Durov, Fransa hükümetinin, 2027'de yaşanabilecek olası siyasi değişimin kendi "yanlışlarını" ortaya çıkaracağını bildiğini, bu nedenle özgür ifade platformlarını susturmaya çalıştığını iddia etti.

Durov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, X sosyal medya platformu ile sahibi Elon Musk'a yönelik Fransa'daki soruşturmaya ilişkin değerlendirmede bulundu.

Fransız hükümetinin paniklediğini ileri süren Durov, "2027'de yaşanacak büyük bir siyasi değişimin, yanlışlarını ortaya çıkaracağının farkındalar. Bu yüzden meşrulaştırabileceklerini düşündükleri her türlü gerekçeyle ifade özgürlüğü platformlarını susturmaya çalışıyorlar." görüşünü paylaştı.

Durov, Fransız hükümetinin X ve Musk'a yönelttiği suçlamaların, bizzat Fransız hükümetinin yaptıklarıyla ilgili olduğunu, bunların arasında kişisel verilerin yasa dışı toplanmasının, uygun güvenlik önlemleri olmadan işlenmesinin, otomatik sistemlerden veri çıkarılmasının ve elektronik haberleşmenin gizliliğinin ihlal edilmesinin bulunduğunu öne sürdü.

Fransa'nın Musk ve X'e yönelik tutumunu "ahlak dışı saldırı" olarak nitelendiren Durov, "Özgür dünya, Fransız devletinin bu ahlak dışı saldırısına karşı Elon ve X'in yanında durmalı." ifadesini kullandı.

Durov, Telegram'ın da X'in "özgürlükler için verdiği mücadeleyi" desteklediğini belirtti.

Fransa'da Paris Savcılığının siber suçlar birimi, Tesla, SpaceX ve X gibi şirketlerin sahibi Musk ile şirketi X hakkındaki ön soruşturmayı adli soruşturmaya çevirmişti.

Soruşturma, X'in yapay zeka programı Grok ile bağlantılı, çocuk istismarı içeren görüntülerin ve deepfake içeriklerin yayılması, dezenformasyon ve insanlığa karşı suçların inkarına ortaklık etme gibi iddialara yönelik yürütülüyor.

Kaynak: AA

Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Durov: Fransa, İfade Özgürlüğünü Susturmaya Çalışıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Interpol-Europol’ün ’en çok arananlar’ listesinde bulunan şüpheli yakalandı Interpol-Europol'ün 'en çok arananlar' listesinde bulunan şüpheli yakalandı
Hamaney’in vurulduğu o anlar ilk kez anlatıldı: Belinden ve bacağından yaralandı Hamaney’in vurulduğu o anlar ilk kez anlatıldı: Belinden ve bacağından yaralandı
Kadıköy’de galeri önündeki araçlar alev alev yandı Zarar çok büyük Kadıköy'de galeri önündeki araçlar alev alev yandı! Zarar çok büyük
Türkiye’den Doğu Akdeniz hamlesi Komşu’da büyük panik var Türkiye'den Doğu Akdeniz hamlesi! Komşu'da büyük panik var
TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya görevden alındı TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya görevden alındı
Resmi Gazete’de dikkat çeken atama Zikrullah Erdoğan, 33 yaşında genel müdür oldu Resmi Gazete'de dikkat çeken atama! Zikrullah Erdoğan, 33 yaşında genel müdür oldu

09:59
Dünyayı tedirgin eden Hantavirüsün başlangıcı ortaya çıktı Resmen bile bile lades
Dünyayı tedirgin eden Hantavirüsün başlangıcı ortaya çıktı! Resmen bile bile lades
09:38
Şampiyonluk kutlamasında skandal Metroda yaşlı adama saldırdılar
Şampiyonluk kutlamasında skandal! Metroda yaşlı adama saldırdılar
09:08
Zincir market yöneticisi kadın çalışanı tekme tokat dövdü
Zincir market yöneticisi kadın çalışanı tekme tokat dövdü
09:03
Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan “TÜİK“ iddialarına yalanlama
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan "TÜİK" iddialarına yalanlama
08:42
Afrika’dan çöl tozu geliyor Türkiye’yi 10 gün boyunca terk etmeyecek
Afrika’dan çöl tozu geliyor! Türkiye’yi 10 gün boyunca terk etmeyecek
07:30
Uydu görüntülerinde ortaya çıktı İran’ın Harg Adası açıklarında petrol sızıntısı
Uydu görüntülerinde ortaya çıktı! İran'ın Harg Adası açıklarında petrol sızıntısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2026 10:25:21. #7.12#
SON DAKİKA: Durov: Fransa, İfade Özgürlüğünü Susturmaya Çalışıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.