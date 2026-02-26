Dursun Ali Erzincanlı Ramazan'da Selimiye Meydanı'nda Şiir Seslendirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dursun Ali Erzincanlı Ramazan'da Selimiye Meydanı'nda Şiir Seslendirdi

Dursun Ali Erzincanlı Ramazan\'da Selimiye Meydanı\'nda Şiir Seslendirdi
26.02.2026 12:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de Ramazan Sokağı'nda şiirlerini seslendiren Erzincanlı, yardımlaşma ve dayanışma çağrısı yaptı.

Şair ve oyuncu Dursun Ali Erzincanlı, Edirne Valiliğince Selimiye Meydanı'nda kurulan "Ramazan Sokağı"nda sevilen şiirlerini seslendirdi.

Erzincanlı, programda yaptığı konuşmada, ramazanın rahmet, mağfiret ve cehennemden azad olma iklimi sunduğunu söyledi.

Ramazan ayında ibadetlerini yerine getirenlerin kalbinin 11 ay boyunca biriken kirden arındığını belirten Erzincanlı, "Ramazan ayı bir vakfe anıdır. Hacca gidemeyen, 'Gidebilseydim ben de bağışlanırdım.' diye düşünen insanlara Allah ramazan ile bir ikramda bulunuyor." dedi.

"İsrail malı almayın"

Erzincanlı, Gazze ve Doğu Türkistan'daki zulmün unutulmaması gerektiğini vurguladı.

İsrail mallarının protesto edilmesi çağrısında bulunan Erzincanlı, "Eve sakın İsrail malı almayın. Eğer onların deterjanları çok daha güçlüyse bizimkiler hemen temizlemiyorsa iki defa, üç defa yıkayın ama kesinlikle onlara dokunabilecek ekonomik bir faydanız olmasın." diye konuştu.

Ramazanda Gazze ve Doğu Türkistan için devlet kurumları ve güvenilir sivil toplum kuruluşları aracılığıyla yardım yapılması çağrısı yapan Erzincanlı, iftar ve sahur dualarında bu coğrafyaların unutulmamasını istedi.

Erzincanlı, söyleşide "Faran dağlarında açan sevgili", "40 yaşındasın" ve "Ben Kudüs'üm" şiirlerini seslendirdi.

Bazı katılımcıların şiir dinletisi sırasında duygulandığı ve gözyaşı döktüğü görüldü.

Program sonunda Edirne Valisi Yunus Sezer, Erzincanlı'ya teşekkür ederek, Edirnekari işlemeli Selimiye Camisi tablosu hediye etti.

Söyleşiye, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Dursun Ali Erzincanlı, Edebiyat, Edirne, Kültür, Güncel, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dursun Ali Erzincanlı Ramazan'da Selimiye Meydanı'nda Şiir Seslendirdi - Son Dakika

6 saatte 30 ton birden avladı, koca bir servetin sahibi oldu 6 saatte 30 ton birden avladı, koca bir servetin sahibi oldu
Skriniar’dan Saran’a söz: Çok daha erken döneceğim Skriniar'dan Saran'a söz: Çok daha erken döneceğim
Acun görmesin: Survivor’da kurgucuyu işinden edecek hata Acun görmesin: Survivor'da kurgucuyu işinden edecek hata
İstanbullular dikkat Kar yağışı için saat verildi İstanbullular dikkat! Kar yağışı için saat verildi
İrem Derici cephesinde ayrılık iddiası, mutluluk pozlarını tek tek sildi İrem Derici cephesinde ayrılık iddiası, mutluluk pozlarını tek tek sildi
En çok bekar, bu şehrimizde Bu yüzden evlenemiyormuş En çok bekar, bu şehrimizde! Bu yüzden evlenemiyormuş

13:18
AYM Başkanı Özkaya’dan önemli açıklamalar HDP, Selahattin Demirtaş, Can Atalay...
AYM Başkanı Özkaya'dan önemli açıklamalar! HDP, Selahattin Demirtaş, Can Atalay...
13:16
Bakan Gürlek ilk kez açıkladı Adnan Oktar’la ilgili çarpıcı detay
Bakan Gürlek ilk kez açıkladı! Adnan Oktar'la ilgili çarpıcı detay
13:09
O artık vali değil: İşte Kübra Güran Yiğitbaşı’nın kontrolü altında olacak birimler
O artık vali değil: İşte Kübra Güran Yiğitbaşı'nın kontrolü altında olacak birimler
12:49
Pazardan aldı, zehir çıktı Ağzına bir lokma alan doktor fenalaştı
Pazardan aldı, zehir çıktı! Ağzına bir lokma alan doktor fenalaştı
12:32
“Liverpool mu Tottenham mı“ sorusuna Osimhen’den beklenmedik yanıt
"Liverpool mu Tottenham mı?" sorusuna Osimhen'den beklenmedik yanıt
12:30
Netanyahu’ya sarıldığı fotoğrafın bedeli ağır oldu
Netanyahu'ya sarıldığı fotoğrafın bedeli ağır oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2026 13:50:10. #.0.5#
SON DAKİKA: Dursun Ali Erzincanlı Ramazan'da Selimiye Meydanı'nda Şiir Seslendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.