Dursunbey'de Kaya Parçası Kaldırıma Düştü

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde, yoldan yüksekte bulunan boş arsadan kopan büyük kaya parçası, şiddetli yağış sonucu yaya kaldırımına düştü.
Balıkesir Caddesi'ndeki boş arsada, yoğun yağışların ardından serbest kalan büyük kaya parçası yaya kaldırımına devrildi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Güvenlik önlemlerinin alındığı yolda, temizlik çalışmaları nedeniyle yol bir süre ulaşıma kapatıldı.
Ekipler, sürücüleri ve vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.
