Dürüst Şoför Unutulan Çantayı Sahibine Ulaştırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dürüst Şoför Unutulan Çantayı Sahibine Ulaştırdı

Dürüst Şoför Unutulan Çantayı Sahibine Ulaştırdı
02.07.2026 15:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'da otobüs şoförü, unutulan çantayı sahibine eksiksiz teslim etti. MOTAŞ'a teşekkürler.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri AŞ'de (MOTAŞ) görevli otobüs şoförü Mehmet Aygün, toplu taşıma aracında unutulan ve içerisinde ziynet eşyaları bulunan çantayı sahibine ulaştırdı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, seferini tamamladıktan sonra araçta unutulan siyah çantayı fark eden Aygün, durumu Hareket Amirliği'ne bildirdi.

Yapılan inceleme ve çalışmalar sonucunda çantanın sahibi kısa sürede tespit edildi.

İçerisindeki ziynet eşyalarıyla birlikte eksiksiz olarak teslim edilen çanta, sahibine ulaştırıldı.

Mehmet Aygün, saat 14.06'da seferine başladığını, güzergah turunu tamamladıktan sonra otobüste siyah bir çanta olduğunu fark ettiğini belirterek, "Hemen fotoğrafını çekerek Hareket Amirliğimize bilgi verdim. Kısa süre sonra amirlik tarafından çantanın içerisinde ziynet eşyaları bulunduğu bilgisi paylaşıldı. Ben çantayı hiç açmadım, içinde ne olduğunu bilmiyordum. Daha sonra çantayı alarak Hareket Amirliği'ne teslim ettim ve sahibine ulaştırılmasını sağladık." ifadesini kullandı.

Çantasını otobüste unutan Sultan Karvar ise yaşadığı mutluluğu ifade ederek, "Otobüsten indikten sonra çantamı unuttuğumu fark ettim. Karakola başvurdum. Kısa süre sonra MOTAŞ yetkilileri beni arayarak çantamın bulunduğunu söyledi. Çantam, içindeki tüm ziynet eşyalarıyla birlikte eksiksiz şekilde bana teslim edildi. Gösterdikleri hassasiyet ve dürüstlük için MOTAŞ personeline gönülden teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Belediye, Malatya, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dürüst Şoför Unutulan Çantayı Sahibine Ulaştırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şanlıurfa’da taşlı-sopalı kavga kamerada Şanlıurfa'da taşlı-sopalı kavga kamerada
Hastalıkla mücadele eden Bella Hadid: Artık nefes bile alamıyorum Hastalıkla mücadele eden Bella Hadid: Artık nefes bile alamıyorum
TBMM’de gergin anlar: AK Parti ve CHP’li vekiller arasında Deniz Göktaş tartışması TBMM'de gergin anlar: AK Parti ve CHP'li vekiller arasında Deniz Göktaş tartışması
Edin Dzeko’dan Amerikalı kadın muhabirin küstah sözlerine hak ettiği gibi cevap Edin Dzeko'dan Amerikalı kadın muhabirin küstah sözlerine hak ettiği gibi cevap
Arda Turan’dan ’’Messi mi Ronaldo mu’’ sorusuna bomba yanıt Arda Turan'dan ''Messi mi Ronaldo mu?'' sorusuna bomba yanıt
Beylikdüzü’nde ortaokulun çatısı alevlere teslim oldu Beylikdüzü'nde ortaokulun çatısı alevlere teslim oldu

14:37
Türkiye’yi ayağa kaldıracak görüntü Savunmasız çocuğu darp etti
Türkiye'yi ayağa kaldıracak görüntü! Savunmasız çocuğu darp etti
14:20
Muğla’nın Datça ilçesinde korkutan deprem
Muğla'nın Datça ilçesinde korkutan deprem
14:02
40 yıl sonra bir ilk Japonya’dan dünyayı sarsacak hamle hazırlığı
40 yıl sonra bir ilk! Japonya'dan dünyayı sarsacak hamle hazırlığı
13:41
Arjantin Miami’de dedektörle arandı, Messi’nin verdiği tepki gündem oldu
Arjantin Miami'de dedektörle arandı, Messi'nin verdiği tepki gündem oldu
12:57
Öğrenci affı düzenlemesi Meclis’e sunuldu Tüm lisans ve lisansüstü öğrencileri yararlanacak
Öğrenci affı düzenlemesi Meclis'e sunuldu! Tüm lisans ve lisansüstü öğrencileri yararlanacak
12:35
Komedyen Deniz Göktaş gözaltına alındı
Komedyen Deniz Göktaş gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2026 15:30:02. #7.13#
SON DAKİKA: Dürüst Şoför Unutulan Çantayı Sahibine Ulaştırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.