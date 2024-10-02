Dürüst Temizlik İşçisi, Bulduğu 40 Bin TL’yi Sahibine Ulaştırdı - Son Dakika
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Dürüst Temizlik İşçisi, Bulduğu 40 Bin TL’yi Sahibine Ulaştırdı

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Turgutlu Belediyesi Temizlik İşleri'nde görevli Filiz Gölmez, park temizliği sırasında bulduğu 40 bin TL'lik çantayı Zabıta Müdürlüğü'ne teslim ederek örnek bir davranış sergiledi. Başkan Çetin Akın, Gölmez'i ödüllendirdi.

02.10.2024 12:01  Güncelleme: 12:05
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(MANİSA) - Turgutlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görevli Filiz Gölmez, park temizliği yaptığı sırada içerisinde 40 bin TL değerinde nakit ve evrak olan çanta buldu. Filiz Gölmez, örnek bir davranış sergileyerek sahibine ulaşılması için çantayı Zabıta Müdürlüğü'ne teslim etti.

Turgutlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görev yapan Filiz Gölmez, Atatürk Parkı'nda rutin temizlik çalışmalarını gerçekleştirdiği sırada bir bankın üzerinde çanta olduğunu fark etti. Gölmez, 40 bin TL değerinde nakit ve evrak bulunan cüzdanın sahibine ulaşılması için Zabıta Müdürlüğü'ne bilgi verdi. Kısa sürede paranın sahibi Zabıta Müdürlüğü'ne başvurdu. İncelemeler sonucunda, paranın sahibi doğrulandı ve 40 bin TL ve evrak sahibine teslim edildi.

Başkan Çetin Akın personelini ödüllendirdi

Filiz Gölmez'in bu örnek davranışı, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın tarafından da takdirle karşılandı. Başkan Akın, Başkan Yardımcısı Evren Erbaş ile Gölmez'i makamında kabul etti. Akın, duyarlı davranışından dolayı Gölmez'e teşekkür ederek, kendisine hediye takdim etti.

Akın, "Turgutlu'muzda bugün güzel bir örnek yaşandı. Temizlik İşleri Müdürlüğü personelimiz Filiz Gölmez, Atatürk Parkı'nda yaptığı temizlik sırasında 40 bin TL değerinde nakit ve evrak bulunan bir çanta buldu. Dürüstlüğü ve duyarlılığıyla çantayı Zabıta Müdürlüğümüze teslim ederek takdire şayan bir örnek oluşturdu ve ekiplerimizin araştırması sonucunda paranın sahibi bulundu. Filiz kardeşimi bu değerli davranışından dolayı bir kez daha kutluyor, kendisine teşekkür ediyorum. Böyle dürüst ve ahlaklı personelle çalışmak bizim için büyük bir gurur. Biz insanların ahlaklı, dürüst olması ve alın teriyle evine ekmek getirmesi için mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.

Dürüst Temizlik İşçisi, Bulduğu 40 Bin TL’yi Sahibine Ulaştırdı
Kaynak: ANKA

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