Dürüstlük Öğretiyor: Hurma Parası Poşette - Son Dakika
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Dürüstlük Öğretiyor: Hurma Parası Poşette

Bursa'da bir kişi, hurma bahçesinden aldığı hurma için 50 TL bırakıp dürüstlüğü simgeledi.

04.11.2024 15:48
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Bahçeden hurma toplayıp parasını poşet içinde ağaca astı

BURSA - Bursa'nın Orhangazi ilçesine bağlı Keramet Mahallesinde yol kenarındaki bir hurma bahçesinden hurma toplayan kimliği belirsiz bir kişi, ağaca hurma parası olarak 50 TL'yi poşet içinde bıraktı. Tarla sahibi poşeti açtığında gördüğü manzara karşısında "Dürüst insanlar hala var ne güzel" diye tepki verdi.

Olay, Bursa'nın Orhangazi ilçesine bağlı Keramet Mahallesi'nde bulunan bir Trabzon Hurması bahçesinde meydana geldi. Sabah zeytin toplamak için tarlasına gelen Hüseyin Tura (65), hurma ağacına asılı bir poşeti fark etti. Poşet üzerinde "Hurma parası poşette" yazdığını gören Hüseyin Tura poşet içinde 50 TL parayı görünce şaşırdı.

O anların videosunu çeken Hüseyin Tura sabah zeytin toplamak için tarlasına geldiğinde hurma ağacındaki poşeti fark ettiğini belirterek, içini açtığımızda içinde 50 TL para olduğunu gördüm. Ne güzel ki hala güzel ve dürüst insanlar var diye de video çekip paylaştı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Orhangazi, 3-sayfa, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Bursa, Bahçe, Tarım, Doğa, Son Dakika

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