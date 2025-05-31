Dürzi Lider Canbolat: Gazze Nazi Kamplarına Dönüşüyor

Lübnanlı Dürzi lider Velid Canbolat, İsrail'in Gazze Şeridi'ni tamamen yok ederek orada Nazi toplama kampı yapmaya çalıştığını belirtti.

Lübnan'daki eski İlerlemeci Sosyalist Partisi Başkanı Canbolat, yaklaşık 20 aydır İsrail'in saldırılarına maruz kalan Gazze Şeridi'nde ateşkes haberlerine dair X hesabından açıklama yaptı.

Gazze Şeridi'nde ateşkes veya esir takası hayalleri kurmaya artık son verilmesi gerektiğini savunan Canbolat, şunları kaydetti:

"İsrail'in planı, Gazze'yi tamamen yok ederek bölgenin güneyinde tıpkı Nazi toplama kampları gibi büyük toplama kampı yapmaktır. Gazze'deki insanlar, soykırım ve tehcir yolunda sayılardan ibarettir."

-? ?Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'yi kalıcı işgal için harekete geçti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 4 bin 117 Filistinli hayatını kaybetti, 12 bin 13 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 54 bin 381'e, yaralıların sayısı da 124 bin 54'e yükseldi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.

Plana göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'ni kalıcı olarak işgal edecek, Filistinliler Gazze'nin güneyindeki "toplama kamplarına" sürülecek. İsrail burada toplama kamplarında Filistinlilere, "hayatta kalacakları" kadar insani yardım verecek.

İsrailli bakanlar, Gazze Şeridi'nde sağlam kalan her şeyi yıkacaklarını ve Filistinlileri önce güneye, oradan da başka ülkelere sürmeyi planladıklarını açıkladı.