Dürzi Liderlerden Suriye'de Barış Çağrısı

Filistinli Dürzilerin önde gelen isimleri ve 1948 Filistin İslami Hareketi'nin Kuzey Kanadı lideri Şeyh Raid Salah, Suriye'de toplumsal barışın sağlanması çağrısında bulunarak, Dürzilerin "herhangi bir dış korumaya ihtiyaç duymadığını" vurguladı.

Şeyh Salah, Filistin'deki önde gelen Dürzi şahsiyetlerle gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yapılan ortak açıklamayı, basın mensuplarıyla paylaştı.

Suriye toplumunun tüm etnik, dini, mezhebi ve kültürel bileşenleriyle toplumsal barış içinde yaşaması gerektiğini belirten Salah, "Suriye'deki Dürzi kardeşlerimiz, bu toplumun asli bir parçasıdır ve dışarıdan hiçbir korumaya ihtiyaç duymazlar." dedi.

Şam'ın banliyölerinden Ceremane'de yaşanan son olaylardan üzüntü duyduklarını ifade eden Salah, olayların aşılması ve toplumun birliğinin korunması için sağlanan uzlaşıyı memnuniyetle karşıladıklarını, sorumluların ise hukuk çerçevesinde cezalandırılması gerektiğini kaydetti.

Suriye'nin tüm dini, etnik ve mezhebi bileşenleriyle toprak ve halk olarak birliğini savunduklarını dile getiren Salah, Suriye'yi "her türlü kör fitneden" uzak tutması için Allah'a dua ettiklerini söyledi.

"Herhangi bir peygambere dil uzatan her sesi reddederiz"

Sosyal medya hesaplarından 28 Nisan'da paylaşılan ve Hz. Muhammed'i hedef alan bir ses kaydına ilişkin de Şeyh Salah, "Allah'ın bütün peygamberlerine inanırız, hiçbirini diğerinden ayırmayız, hepsine gereken saygıyı gösteririz ve herhangi bir peygambere dil uzatan her sesi reddederiz. Peygamberimiz Muhammed'e (S.A.V)) hakaret eden, kim olursa olsun, çirkin fiilini kınıyor ve bu eylemi kesinlikle kabul etmiyoruz." diye konuştu.

Tüm peygamberlerin yaşamları boyunca toplumsal barışı savunduğunu vurgulayan Salah, bu ilkenin, Filistin ile tüm Arap, İslam ve topluluklarda barışın yayılması gerektiği anlamına geldiğini kaydetti.

Olayların fitilini ateşleyen provokasyon ve çatışmalar

Sosyal medya hesaplarında 28 Nisan'da paylaşılan ve Hz. Muhammed'i hedef alan bir ses kaydı, Suriye'de büyük tepki çekmişti. Kısa sürede yayılan ses kaydının sahibi, konuşmasında, Dürzi topluluğun yoğun yaşadığı Süveyda ilinden olduğunu belirterek, Hz. Muhammed'e hakarette bulundu.

Bunun üzerine birçok ilde 29 Nisan'da gösteriler düzenledi ve aynı gün Ceramane Mahallesi'nde akşam saatlerinde başlayan gerginlik, bazı silahlı Dürzi grupların Suriye hükümetine bağlı güvenlik güçlerini pusuya düşürmesinin ardından çatışmaya dönüştü.

Silahlı Dürzi grupların Ceremane'de başlattığı saldırıya Sahnaya semtindeki Dürzi grupların da müdahil olmasıyla çatışmalar genişledi, en az 13 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Suriye güvenlik güçleri kontrolü sağlamak üzere bölgeye çok sayıda asker, ağır silah ve tank sevk etti.

İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'nde ikamet eden Dürzilerin liderlerinden Şeyh Muvafak Tarif ise Şam'daki Sahnaya semtindeki çatışmalar hakkında "İsrail, Suriye'de şu anda olup bitenler karşısında boş durmamalı." ifadesini kullandı.

Dün sabah saatlerinde bazı Dürzi grupların Suriye topraklarına geçişlerini sağlayan İsrail, akşam saatlerinde ise Dürzileri koruma bahanesiyle Sahnaya'da 5 savaş uçağıyla en az 9 hava saldırısı düzenledi. İsrail saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti.