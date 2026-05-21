Dusak\'tan Halep\'e Kardeşlik Ziyareti

İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamentolar Birliği (İSİPAB) Komisyonu Başkanı ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Prof. Dr. Abdurrahim Dusak, Halep ile Türkiye arasındaki kardeşlik bağlarını güçlendirmek amacıyla Şanlıurfa'dan geniş katılımlı bir heyetle kenti ziyaret etti.

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Doğan Yetim, MÜSİAD Şanlıurfa Şube Başkanı Salih Demirkol, Şanlıurfa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, vali yardımcıları, kaymakamlar ve çeşitli kurum temsilcilerinin yer aldığı heyetle Halep'te temaslarda bulunan Dusak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye ile Suriye halkları arasındaki tarihi bağların bin yıllara dayandığını belirtti.

Halep'in Türkiye için özel bir öneme sahip olduğunu ifade eden Dusak, "Halep bizim için kıymetlidir. Halep bizim kardeşimizdir. Halep bizim komşumuzdur. Biz bu bağı, tarihten gelen iletişimi artırmak ve güçlendirmek için Urfa'dan önemli ve güçlü bir ekiple geldik." dedi.

Ziyaret kapsamında oda başkanları ve yerel yöneticilerle verimli görüşmeler yaptıklarını kaydeden Dusak, iki halk arasındaki güçlü kardeşlik bağlarının yeniden daha ileri seviyeye taşınmasını hedeflediklerini dile getirdi.

Suriye'de son 15 yılda büyük acılar yaşandığını belirten Dusak, savaş nedeniyle şehirlerin büyük yıkıma uğradığını ifade ederek, Türkiye'nin bu süreçte Suriyelilere kapılarını açtığını söyledi.

Dusak, "Suriyeli kardeşlerimiz çok büyük zorluklar yaşadı. Çok büyük kayıplar verdiler. Şehir yerle bir oldu. Biz o dönemde Suriyeli kardeşlerimize kucak açtık, ev sahipliği yaptık. Onları kardeşimiz gibi gördük." diye konuştu.

Türkiye, tüm kurumlarıyla Suriye'nin ayağa kalkmasına destek olacak

Türkiye'nin tüm kurumlarıyla Suriye'nin yeniden ayağa kalkması için destek vermeyi sürdüreceğini vurgulayan Dusak, özellikle ortak organize sanayi bölgeleri kurulması, ticaret alanlarının geliştirilmesi ve karşılıklı ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi konusunda çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

Dusak, bu görüşmelerin devam edeceğini belirterek, "Belki haftalık, belki 15 günde bir, belki de ayda bir önemli buluşmalar ve programlar yapacağız. Halep'i birlikte daha güzel yerlere taşıyacağız." diye konuştu.

Tarım, sağlık, ulaşım ve teknoloji alanlarında ortak projeler geliştirmeyi hedeflediklerini dile getiren Dusak, Türkiye ile Suriye arasında kurumsal işbirliğinin artırılmasının önemine dikkati çekti.

Şanlıurfa'da Suriyeli iş insanları ve meslek temsilcilerini ağırlamak istediklerini de belirten Dusak, şunları kaydetti:

"Urfa'nın sanayisini, ekonomisini ve ticaretini birlikte görmelerini istiyoruz. Burada da benzer şekilde güçlü bir altyapı oluşturmayı planlıyoruz."

İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği Komisyonu Başkanı ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Prof. Dr. Dusak'ın başkanlığındaki Şanlıurfa heyeti, dün de Suriye'nin Rakka kentini ziyaret etmişti.

Dusak'ın başkanlığındaki heyet, Rakka Valisi Abdurrahman Salame ile görüşmüş, Şanlıurfa ile Suriye arasındaki ticaretin yeniden canlandırılması, sınır hattındaki ekonomik hareketliliğin artırılması ve bölgesel işbirliklerinin güçlendirilmesi gibi konular ele alınmıştı.