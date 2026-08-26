Yunan orduları başkomutanı Uşak’ta esir alındı - Son Dakika
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Yunan orduları başkomutanı Uşak’ta esir alındı

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Uşak Valiliği tarafından düzenlenen Millî Mücadele, Zafer ve Gençlik Günleri, 26 Ağustos–1 Eylül tarihleri arasında Uşak Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilecek.

Uşak’ın Millî Mücadele tarihindeki önemli rolünü gelecek nesillere aktarmak ve zafer ruhunu yeniden yaşatmak amacıyla düzenlenen Millî Mücadele, Zafer ve Gençlik Günleri, 26 Ağustos’ta kapılarını açıyor.

Şehrin en büyük ve en yeni meydanı olan Uşak Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilecek etkinlikler kapsamında; geleneksel spor gösterileri, Jandarma Mehteran Komutanlığı’nın sunumu, ata sporları, sıcak hava balonu faaliyetleri ve paramotor gösterileri ziyaretçilerle buluşacak.

Türkiye’nin dört bir yanından gelecek halk sanatçılarının yanı sıra yarışmalar, gençlik ve spor etkinlikleri, çeşitli atölyeler ve çocuklara yönelik ücretsiz oyun alanları da programda yer alacak. Böylece Uşak Millet Bahçesi, yediden yetmişe her yaştan vatandaş için tarih, kültür, sanat, spor ve eğlencenin buluşma noktası olacak.

5 Gece Boyunca Konser Coşkusu

Etkinlikler kapsamında Uşak Millet Bahçesi’nde beş gece boyunca konser heyecanı yaşanacak.

28 Ağustos’ta Fadıl Aydın, 29 Ağustos’ta Mavi Gri, 30 Ağustos’ta Mustafa Yıldızdoğan, 31 Ağustos’ta Poizi, 1 Eylül’de ise Kıraç sahne alacak.

Sevilen sanatçıların konserleri her akşam saat 21.30’da başlayacak.

Millî Mücadele’nin İzinde Zafer Yolculuğu

Etkinlik alanında kurulacak Millî Mücadele Otağı ve Zafer Yolu ile ziyaretçilere Uşak’ın Millî Mücadele tarihine dair farklı bir deneyim sunulacak. Tarihin izlerini taşıyan alanlar aracılığıyla Uşak’ın Millî Mücadele’de üstlendiği rol ve zaferin anlamı yeniden hatırlatılacak.

Düşmanın teslim alındığı şehir Uşak’ın Millî Mücadele’deki fedakârlığının ve zafer yolculuğunun anlatılacağı etkinlikler, 26 Ağustos–1 Eylül tarihleri arasında Uşak Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilecek.

Millî Mücadele, Zafer ve Gençlik Günleri ile Uşak’ta tarih yeniden yaşanacak, zafer coşkusu hep birlikte paylaşılacak.

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Son Dakika Güncel Yunan orduları başkomutanı Uşak’ta esir alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yunan orduları başkomutanı Uşak’ta esir alındı - Son Dakika
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