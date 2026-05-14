Duyarlı Kaptan Çocuğu Ailesine Kavuşturdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Duyarlı Kaptan Çocuğu Ailesine Kavuşturdu

14.05.2026 15:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da kaybolan 7 yaşındaki çocuk, İETT kaptanı sayesinde ailesine sağ salim teslim edildi.

(İSTANBUL) İstanbul Başakşehir'de bir markette annesinin yanından ayrılarak kaybolan ve bir otobüsü binen 7 yaşındaki çocuk, İETT kaptanının dikkati ve ilgisi sayesinde ailesine kavuşturuldu.

Konuya ilişkin İBB'den paylaşılan basın notu ve görüntüye göre, 12 Mayıs 2026 günü annesi ile evinden çıkan ve bir markette alışveriş esnasında iken annesinin yanından ayrılarak dışarı çıkan 7 yaşındaki S. K., marketin önündeki duraktan diğer yolcuların arasında İETT otobüsüne bindi. Durumu bir süre sonra fark eden İETT kaptanı Veysi Karataş, otobüsü güvenli bir alana park edene kadar yolculardan çocuğa göz kulak olmalarını istedi ve ardından İETT Filo Yönetim Merkezi ile emniyet birimlerine konuyu bildirdi.

DUYARLI KAPTAN ÖDÜLLENDİRİLECEK

Seferini güvenli bir alanda tamamlayan ve otobüsü park ettikten sonra çocukla yakından ilgilenen Karataş, çocuğun cebinde bulunan akıllı saat yardımıyla anneye ulaştı. İETT kaptanı, çocuğun otobüste ve güvende olduğunu haber verdi. Bu sayede, 7 yaşındaki S. K. otobüse ilk bindiği yerden 16 durak sonra Organize Sanayi Sitesi 1 durağında ailesine sağ salim teslim edildi. Çocuğunun otobüslere aşırı ilgisi olduğu için sık sık otobüslere binmeye çalıştığını söyleyen anne Seda Coşkun, olayın ertesi günü İETT'nin Fenertepe peronuna gelerek kaptana ve İETT yetkililerine gösterdiği duyarlılıktan dolayı teşekkürlerini iletti. İETT Genel Müdürü İrfan Demet de, dikkati ve duyarlılığından dolayı Veysi Karataş'ın ödüllendirileceğini açıkladı.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Güvenlik, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Duyarlı Kaptan Çocuğu Ailesine Kavuşturdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mersin’de bir işçinin hayatını kaybettiği patlama anı kamerada Mersin'de bir işçinin hayatını kaybettiği patlama anı kamerada
İsrail ateşkese uymuyor Lübnan’a saldırılar devam ediyor İsrail ateşkese uymuyor! Lübnan'a saldırılar devam ediyor
3 cezayı aynı anda yedi Toplam miktar dudak uçuklattı 3 cezayı aynı anda yedi! Toplam miktar dudak uçuklattı
Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı
ODTÜ’deki bahar şenlikleri soruşturması: 6 kişi tutuklandı ODTÜ'deki bahar şenlikleri soruşturması: 6 kişi tutuklandı
Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük

22:41
Pakistan savaşa hazırlanıyor Fatah-4 seyir füzesini test ettiler
Pakistan savaşa hazırlanıyor! Fatah-4 seyir füzesini test ettiler
22:14
Elindeki kelepçeyi montla örten Rasim Ozan Kütahyalı: Bir yanlış anlaşılma var
Elindeki kelepçeyi montla örten Rasim Ozan Kütahyalı: Bir yanlış anlaşılma var
21:33
Yer: Sabiha Gökçen Havalimanındaki işletmede gelen hesap şoke etti
Yer: Sabiha Gökçen! Havalimanındaki işletmede gelen hesap şoke etti
21:29
Türkiye’de aynı gün içinde yaşanmayan doğa olayı kalmadı
Türkiye’de aynı gün içinde yaşanmayan doğa olayı kalmadı
20:36
Dünyaca ünlü şeften iki kentimizi birbirine düşüren yorum: Kastamonu’nun meşhur olması lazımken Kayseri olmuş
Dünyaca ünlü şeften iki kentimizi birbirine düşüren yorum: Kastamonu'nun meşhur olması lazımken Kayseri olmuş
20:25
Adana’ya getirildi Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı’dan ilk açıklama
Adana'ya getirildi! Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı'dan ilk açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2026 22:54:15. #7.12#
SON DAKİKA: Duyarlı Kaptan Çocuğu Ailesine Kavuşturdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.