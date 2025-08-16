Duyarlı Şoför Altını Sahibine Ulaştırdı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, belediye otobüsü şoförü, yolcu koltuğu altında bulduğu tam altını sahibine teslim etti.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Toplu Taşıma Grup Amirliğinde görevli otobüs şoförü Fırat Tonbul, sefer sonunda araç içinde yaptığı kontrolde bir yolcu koltuğunun altında tam altın buldu.

Tonbul, araç içi güvenlik kamerası görüntülerinden altının sahibini belirledi.

Mehmet Kaplan'a ait olduğu tespit edilen altın sahibine ulaştırıldı.

Kaplan, duyarlılığından dolayı şoför Tonbul'a ve belediye ekiplerine teşekkür etti.