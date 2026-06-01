Duyarlı vatandaş parayı polise teslim etti

Amasya'da yaşayan Mehmet Göçmen yolda bulduğu bir miktar parayı polise teslim etti.
Hacılar Meydanı Mahallesi İrfan Özbakır Caddesi'nde aracıyla ilerleyen Göçmen, yolda bir miktar para buldu.
112'yi arayan Göçmen, 2 bin 400 lirayı tutanak karşılığında polis ekiplerine teslim etti.
Mehmet Göçmen, "Her duyarlı insan gibi ben de görevimi yerine getirmiş bulunmaktayım, mutluyum huzurluyum." diye konuştu.
