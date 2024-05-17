Duyarlı vatandaş yaralı leyleği arazide bırakmadı, ilçeye götürdü - Son Dakika
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Duyarlı vatandaş yaralı leyleği arazide bırakmadı, ilçeye götürdü

Konya'da arazide yaralı bulduğu leyleği 30 kilometre yol giderek ilçeye götüren vatandaş, tedavisinin yapılması için yetkililere ulaştırdı

17.05.2024 22:38
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Duyarlı vatandaş yaralı leyleği arazide bırakmadı, ilçeye götürdü

Konya'da arazide yaralı bulduğu leyleği 30 kilometre yol giderek ilçeye götüren vatandaş, tedavisinin yapılması için yetkililere ulaştırdı

KONYA - Konya'nın Kulu ilçesi Kömüşini Mahallesinde, arazide yaralı bir leylek olduğunu duyan vatandaş, yaralı leyleği bularak arabasıyla yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki ilçe merkezine götürüp tedavisinin yapılması için yetkililere teslim etti.

Kömüşini Mahallesinde yaşayan çiftçi Selami Kolcu, komşularından kırsal arazide yaralı bir leyleğin olduğunu duydu. Bunun üzerine belirtilen mevkiiye aracıyla giden Selami Kolcu, yaralı leyleği buldu. Selami Kolcu, yaralı hareketsiz haldeki leyleği kontrollü bir şekilde aracına aldı. Kolcu, daha sonra yaklaşık 30 kilometre mesafedeki ilçe merkezine gidererek leyleği Kulu Belediyesi veteriner hekimine götürdü. Ancak burada leyleğe bakamayacaklarını söylemeleri üzerine Kolcu, Kaymakamlığa giderek durumu bildirdi. Kaymakam Ömer Faruk Canpolat'ın Kulu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne verdiği talimatla ilgililer yaralı leyleği tedavisi yapılmak üzere Selami Kolcu'dan teslim aldı.

Duyarlılığı ile örnek olan Selami Kolcu, leyleği Kömüşini Mahallesinde arazide yaralı vaziyette bulduğunu anlatarak, "Hareketsiz halde Kulu'ya getirdim. Kulu Belediyesi veteriner hekimi buna bakmadı. Ben de Kaymakam beye geldim. Kaymakam beye teşekkür ediyorum, İlçe Tarımdaki veteriner arkadaşları çağırdı. Buraya geldiler, güzelce aldılar. Herhalde üniversitedeki hayvan hastanesine götürüp bu hayvanı inşallah tedavi edecekler" dedi.

(ÖMK-İY-FM-

Kaynak: İHA

Konya, Hayvan Hakları, Çevre, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Duyarlı vatandaş yaralı leyleği arazide bırakmadı, ilçeye götürdü - Son Dakika

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