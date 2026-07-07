Duygu Asena Roman Ödülü, "Yüreğin Kabarmış" ile Nazlı Doğan Özsöz'ün Oldu - Son Dakika
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Duygu Asena Roman Ödülü, "Yüreğin Kabarmış" ile Nazlı Doğan Özsöz'ün Oldu

07.07.2026 11:27  Güncelleme: 12:30
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2007'den beri verilen Duygu Asena Roman Ödülü, bu yıl 'Yüreğin Kabarmış' romanıyla Nazlı Doğan Özsöz'e takdim edildi. Beşiktaş Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen törende, kadın edebiyatçılara umut mesajı verildi.

(İSTANBUL) - 2007 yılından itibaren verilen Duygu Asena Roman Ödülü, Beşiktaş Belediyesi'nin ev sahipliğinde Doğan Kitap iş birliğiyle düzenlenen törende sahibini buldu. Ödül, bu yıl "Yüreğin Kabarmış" adlı romanıyla Nazlı Doğan Özsöz'ün oldu.

Türkiye'de kadın hareketinin öncü isimlerinden Duygu Asena'nın anısını yaşatmak ve edebiyata nitelikli eserler kazandıran yazarları onurlandırmak amacıyla düzenlenen Duygu Asena Roman Ödülü töreni, Beşiktaş'taki Beltaş Kitap Kafe'de gerçekleştirildi.

Doğan Kitap Duygu Asena Roman Ödülü seçici kurul üyelerinden Jüri Başkanı Asuman Kafaoğlu Büke, akademisyenler Nüket Esen ile Sibel Irzık, eleştirmen Ömer Türkeş, yazar Defne Suman ve Doğan Kitap Yayın Direktörü Cem Erciyes'in katıldığı ödül törenine sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Ödül töreninde açılış konuşmasını yapan Doğan Kitap Yayın Direktörü Cem Erciyes, bunun gibi ödüllerin özellikle yeni romancıların sesinin duyulmasında çok önemli olduğunu vurgulayarak, şunları dile getirdi:

"BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ DUYGU ASENA'YA SAHİP ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR"

"Bu güzel yerde etkinliğimizi gerçekleştirmemize olanak sağladığı için öncelikle Beşiktaş Belediyesi'ne çok teşekkür etmek istiyorum. Beşiktaş Belediyesi Duygu Asena'ya sahip çıkmaya devam ediyor. Bildiğiniz gibi bundan birkaç ay önce de belediyemizle birlikte, Sanatçılar Parkı'nda Duygu Asena'nın doğum gününü kutlamıştık. Bugün de burada yeni bir kadın romancının ödülünü almasından son derece mutluyum."

Ödülünü, Doğan Kitap Duygu Asena Roman Ödülü seçici kurul üyelerinden Jüri Başkanı Asuman Kafaoğlu Büke'nin ellerinden alan Nazlı Doğan Özsöz ise burada bu ödülü almakta son derece mutlu ve heyecanlı olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"DUYGU ASENA İYİ Kİ BU TOPRAKLARDAN GEÇMİŞ"

"Duygu Asena'nın fikirleriyle kurulan bir çatının altında olmak ve bu ödülü almak, sadece edebi bir tatmin değil politik bir selamlaşma niteliği de taşıyor benim için. Duygu Asena iyi ki bu topraklardan geçmiş. Bu ödülü layık görüldüğümden beridir özellikle kadın edebiyatçı arkadaşlarımdan umutların yeniden yükseldiğine dair mesajlar aldım. Henüz ilk romanı basılan bir yazara bu ödülün layık görülmesi birçok sanatçıya da umut oldu."

Yazarın ilk romanı olan "Yüreğin Kabarmış", kadınlık deneyimleri ve kuşaklar arası yaraları ustaca işlediği gerekçesiyle Doğan Kitap Duygu Asena Roman Ödülü seçici kurul üyeleri tarafından oy birliğiyle seçildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Duygu Asena Roman Ödülü, 'Yüreğin Kabarmış' ile Nazlı Doğan Özsöz'ün Oldu - Son Dakika

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