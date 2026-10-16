Düzce Akçakoca'da 2 gündür süren sağanak, limanda 3 balıkçı teknesini batırdı - Son Dakika
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Düzce Akçakoca'da 2 gündür süren sağanak, limanda 3 balıkçı teknesini batırdı

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Düzce Akçakoca\'da 2 gündür süren sağanak, limanda 3 balıkçı teknesini batırdı
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Düzce'nin Akçakoca ilçesinde 2 gündür etkili olan sağanak ve şiddetli rüzgar nedeniyle limandaki 3 balıkçı teknesi battı. Balıkçılar dalgıçlar ve vinç yardımıyla teknelerini kurtarmaya çalışırken limandaki ağlarda da hasar oluştu.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle 3 balıkçı teknesi battı.

Karadeniz'e kıyısı olan ilçede sağanak ve şiddetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiliyor.

Bölgede 2 gündür etkisini gösteren sağanak ve şiddetli rüzgar nedeniyle liman içerisindeki 3 balıkçı teknesi battı.

Limandaki balıkçı ağlarında da hasar oluştu.

Balıkçılar, dalgıçlar ve vinç yardımıyla teknelerini kurtarma çalışması yaptı.

Elverişsiz hava şartları nedeniyle denize açılamayan balıkçılar, teknelerinin halatlarını sağlamlaştırdı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Düzce Akçakoca'da 2 gündür süren sağanak, limanda 3 balıkçı teknesini batırdı - Son Dakika
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