Düzce Akçakoca\'da 2 gündür süren sağanak, limanda 3 balıkçı teknesini batırdı

Düzce Akçakoca'da 2 gündür süren sağanak, limanda 3 balıkçı teknesini batırdıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde 2 gündür etkili olan sağanak ve şiddetli rüzgar nedeniyle limandaki 3 balıkçı teknesi battı. Balıkçılar dalgıçlar ve vinç yardımıyla teknelerini kurtarmaya çalışırken limandaki ağlarda da hasar oluştu.
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle 3 balıkçı teknesi battı.
Karadeniz'e kıyısı olan ilçede sağanak ve şiddetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiliyor.
Bölgede 2 gündür etkisini gösteren sağanak ve şiddetli rüzgar nedeniyle liman içerisindeki 3 balıkçı teknesi battı.
Limandaki balıkçı ağlarında da hasar oluştu.
Balıkçılar, dalgıçlar ve vinç yardımıyla teknelerini kurtarma çalışması yaptı.
Elverişsiz hava şartları nedeniyle denize açılamayan balıkçılar, teknelerinin halatlarını sağlamlaştırdı.
Kaynak: AA
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