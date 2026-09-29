Düzce Akçakoca'da kuvvetli rüzgarın yükselttiği dalgalar 7 tekneye zarar verdi - Son Dakika
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Düzce Akçakoca'da kuvvetli rüzgarın yükselttiği dalgalar 7 tekneye zarar verdi

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Düzce Akçakoca\'da kuvvetli rüzgarın yükselttiği dalgalar 7 tekneye zarar verdi
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Akçakoca'da kuvvetli rüzgarın yükselttiği dalgalar mendireği aşarak balıkçı barınağındaki 7 tekneye zarar verdi. Bazı tekneler barınağın kıyı kısmına sürüklenirken İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü hasar tespiti başlattı. Denize açılamayan balıkçılar halatlarını sağlamlaştırdı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde olumsuz hava koşullarından etkilenen 7 teknede hasar oluştu.

Karadeniz'e kıyısı olan ilçede kuvvetli rüzgar ve sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

Kuvvetli rüzgar nedeniyle yükselen dalgalar, yer yer liman içini koruyan mendireği aşarak Akçakoca Balıkçı Barınağı'ndaki 7 tekneye zarar verdi.

Batan teknelerden bazıları şiddetli rüzgarın etkisiyle barınağın kıyı kısmına sürüklendi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri hasar tespit çalışması başlattı.

Elverişsiz hava şartları nedeniyle denize açılamayan balıkçılar, teknelerinin halatlarını sağlamlaştırdı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Düzce Akçakoca'da kuvvetli rüzgarın yükselttiği dalgalar 7 tekneye zarar verdi - Son Dakika
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