Düzce Akçakoca\'da kuvvetli rüzgarın yükselttiği dalgalar 7 tekneye zarar verdi

Düzce Akçakoca'da kuvvetli rüzgarın yükselttiği dalgalar 7 tekneye zarar verdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Akçakoca'da kuvvetli rüzgarın yükselttiği dalgalar mendireği aşarak balıkçı barınağındaki 7 tekneye zarar verdi. Bazı tekneler barınağın kıyı kısmına sürüklenirken İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü hasar tespiti başlattı. Denize açılamayan balıkçılar halatlarını sağlamlaştırdı.
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde olumsuz hava koşullarından etkilenen 7 teknede hasar oluştu.
Karadeniz'e kıyısı olan ilçede kuvvetli rüzgar ve sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.
Kuvvetli rüzgar nedeniyle yükselen dalgalar, yer yer liman içini koruyan mendireği aşarak Akçakoca Balıkçı Barınağı'ndaki 7 tekneye zarar verdi.
Batan teknelerden bazıları şiddetli rüzgarın etkisiyle barınağın kıyı kısmına sürüklendi.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri hasar tespit çalışması başlattı.
Elverişsiz hava şartları nedeniyle denize açılamayan balıkçılar, teknelerinin halatlarını sağlamlaştırdı.
Kaynak: AA
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