Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı - Son Dakika
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Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Özlü, mesajında Türk tarihinin büyük zaferlerle inşa edildiğini vurgulayarak, Türk milletinin binlerce yıldır olduğu gibi tarih sahnesinde var olmaya devam edeceğini belirtti. Özlü, cesaret ve inançla aydınlık ve müreffeh yarınlar inşa etmeye devam edeceklerine inandığını ifade etti.

29.08.2024 18:16
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Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özlü, mesajında, Türk tarihinin büyük zaferlerle inşa edildiğini belirtti.

Aziz Türk milletinin binlerce yıldır olduğu gibi tarih sahnesinde var olmaya devam edeceğini vurgulayan Özlü, şunları kaydetti:

"Aziz Türk milleti, tarihi sayısız zaferle dolu binlerce yıllık geçmişe sahip, bağımsızlığı vazgeçilmez özelliği olan toplumdur. Anadolu topraklarını yurt edinen ecdadımız, nice yokluk ve imkansızlıklara rağmen yine bağımsızlığından vazgeçmemiş, bizlerin, vatanımız ve milletimizin bugüne kadar gelmesini sağlamıştır."

Özlü, destansı geçmişten alınan güçle ortaya konulan cesaretin, bugünkü güçlü Türkiye idealinin gerçekleşmesini sağladığını aktararak, "Bu inanç ve kararlılıkla aydınlık ve müreffeh yarınlarımızı inşa etmeye emin adımlarla devam edeceğimize inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle 30 Ağustos Zafer Bayramı'mızın yıl dönümü vesilesiyle Cumhuriyetimizin banisi, Büyük Taarruzun Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle yad ediyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Faruk Özlü, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı - Son Dakika

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