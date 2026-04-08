Düzce Belediye Başkanı Özlü, TÜRSAB Kongresi'nde Turizmin Geleceğini Tartıştı

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Antalya'da gerçekleştirilen 4. TÜRSAB Turizm Kongresi'nde turizm sektörünün önemli temsilcileriyle bir araya geldi. Kongre kapsamında, teknoloji, kültür-turizm etkileşimi ve ekonomi gibi konular tartışıldı. Başkan Özlü, 'Bölgesel Turizmin Gelişimi, Tanıtım ve Pazarlamada Yerel Yaklaşımlar' başlıklı oturumun moderatörlüğünü üstlendi ve bu uluslararası platformda Düzce'nin turizm planlarını anlattı.

Başkan Özlü, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarda turizmin bir vizyon meselesi olduğunu belirterek, teknolojinin entegrasyonu ve kültür aktarımının önemine değindi. Turizmin ekonomik değerini vurgulayarak, bu alandaki yatırımları destekleyeceklerini ifade etti. Ayrıca, belediye başkanlarının şehirlerin kalkınmasında lokomotif rol oynadığını, bir ilin başbakanı gibi olduklarını söyledi ve belediye hizmetlerinin insan hayatının her aşamasında etkili olduğunu örneklerle açıkladı.

Panelde, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse gibi isimler de yerelden ulusala yansıyan turizm çalışmalarını paylaştı. Başkan Özlü, kongre sonrasında yaptığı açıklamada, turizmin yerelden uluslararası alana taşınmasında belediyelerin etkisini değerlendirdiklerini belirterek tecrübelerini aktardı.