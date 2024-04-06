Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Özlü, mesajında, AA'nın Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün isteği üzerine, 6 Nisan 1920 tarihinde kurulduğunu hatırlattı.
AA'nın çalışmalarına değinen Özlü, "Kurulduğu günden bu yana milli değerlere saygılı, ilkeli, güvenilir ve tarafsız habercilik anlayışıyla kamuoyunu bilgilendirmede mihenk taşı olmuş, yerel haberlere ağırlık vermesi sebebiyle taşradaki illerin de sesini duyuran, ayrıca şehrimizdeki konulara duyarlı şekilde yaklaşarak değerlendiren Anadolu Ajansı'nın 104. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum." ifadesini kullandı.
Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdoğan Bıyık da mesajında, AA'nın kurulduğu günden bu yana, aynı çizgide kararlılıkla ilerlediğine işaret ederek, AA'nın kuruluş yıl dönümünü kutladı.
Son Dakika › Güncel › Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü ve Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdoğan Bıyık, Anadolu Ajansı'nın kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika
THY Euroleague'de 33. haftanın sona ermesinin ardından A. Efes'in ABD'li basketbolcusu Will Clyburn, haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi. Clyburn, Fenerbahçe Beko'yu mağlup ettikleri maçta 21 sayı, 5 ribaund, 4 asist ve 1 top çalma ile oynayarak 28 verimlilik puanı elde etti. Bu sezonki ilk, toplamda ise 6. kez haftanın MVP'si olan 33 yaşındaki basketbolcu performansıyla dikkat çekti.
Diyarbakır'da Ramazan Bayramı yaklaşırken, vatandaşlar yeni giysilerini terzilere yaptırmak için terzilere akın etmeye başladı. Terziler, yoğunluğu atlatmak için sahura kadar çalışıyor. Terzilerin yoğun mesai harcaması, müşterilerinin beklentilerini karşılamaya çalışmalarını sağlıyor.
Otomobil dünyasında ilginç bir ortaklık oyunu yaşanıyor. BYD, Denza sedan modelini tanıtırken Mercedes-Benz adını kullanarak Almanya'yı karıştırdı. Daimler ile geçmişte ortaklık kuran BYD, yeni modelini tanıtırken müşterek marka stratejisine uymadı.
Tesla'nın Berlin'deki Gigafactory'si, sağ direksiyonlu modellerin üretimine başlayarak Hindistan pazarına yönelik önemli bir adım attı. Bu yılın sonuna kadar bu modellerin Hindistan'a ulaşması bekleniyor. Tesla'nın Almanya'daki fabrikasında Hindistan'a yönelik üretime başlaması ve Hindistan'da potansiyel bir fabrika kurma planları, şirketin küresel stratejisinin önemli bir parçası.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Canik ve İlkadım ilçelerinde belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonda sahte bandrollü 7 bin 200 boş, 1300 de doldurulmuş makaron ile gümrük kaçağı 15 elektronik sigara ele geçirdi. Operasyon sonucunda S.Ç. ve S.C. isimli şüpheliler gözaltına alındı.
Sizin düşünceleriniz neler ?