Batı Karadeniz Turizm ve Tanıtma Birliği ve Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Batı Karadeniz'in turizm potansiyelini ortak destinasyon çatısı altında değerlendirmek amacıyla yürüttüğü bölgesel ziyaretler kapsamında Karabük'e geldi.

Karabük Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Özlü, Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya ve kent protokolüyle Has Bahçe Sosyal Tesisleri'nde buluştu.

Görüşmede, Düzce, Bolu, Zonguldak, Karabük, Bartın, Kastamonu ve Sinop illerini kapsayan Batı Karadeniz Turizm ve Tanıtma Birliği çalışmaları değerlendirildi.

"Yakın Karadeniz" mottosuyla yürütülen girişim kapsamında bölgenin doğal, tarihi ve kültürel değerlerinin ortak turizm rotası içerisinde tanıtılması, iller arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi ve turizm hareketliliğinin artırılmasına yönelik konular ele alındı.

Ziyarette, İl Genel Meclisi Başkanı Ahmet Okan Kirman, Karabük Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Ayar, KTSO Meclis Başkanı Murat Sönmez, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Batı Karadeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Ercan Güner ve TÜRSAB Batı Karadeniz Bölge Temsil Kurulu Başkan Yardımcısı Nazmi Uçar katıldı.