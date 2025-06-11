Düzce Belediyesi 153 Beyaz Masa'ya 1274 Çağrı

Düzce Belediyesi "153 Beyaz Masa hattı"na, 4 günlük Kurban Bayramı tatilinde 1274 çağrı yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kurban Bayramı boyunca 63 mahallede nöbetçi ekipler hizmet verdi.

Fen işleri, temizlik işleri, su ve kanalizasyon ile zabıta müdürlükleri, bayram tatili boyunca hem rutin hizmetlerine devam etti hem de gelen taleplere yanıt verdi.

Vatandaşların 7/24 ulaşabildiği 153 Beyaz Masa, 4 gün içinde toplam 1274 çağrıya cevap verdi. Bu çağrıların 596'sı ilgili müdürlüklere iletilirken 487'si nöbetçi ekipler tarafından doğrudan çözüme kavuşturuldu.

Gelen çağrılar arasında ihbar ve şikayetlerin yanı sıra tatil için Düzce'ye gelen kişilerin 191 bilgi taleplerine de yanıt verildi.

Nöbetçi ekiplerle koordineli çalışan 153 Beyaz Masa birimi, gelen talepleri ortak sistem üzerinden ilgili müdürlüklere ileterek zaman kaybını önledi ve çözüm sürecini hızlandırdı.