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Düzce Beyköy'de Heyelan: 6 Yerleşim Birimine Ulaşım Kapandı - Son Dakika
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Düzce Beyköy'de Heyelan: 6 Yerleşim Birimine Ulaşım Kapandı

Düzce'nin Beyköy beldesinde meydana gelen heyelan sonucu, 4 köy ve 2 mahalleye ulaşım sağlanan köy grup yolu kapandı. Toprak kayması nedeniyle yolun 200 metrelik kısmı tamamen kapanırken, jandarma ve AFAD ekipleri güvenliği sağladı. İl Özel İdare personeli ise iş makineleriyle çalışma başlattı ve alternatif güzergahlar açıyor. Heyelan riski devam ediyor.

Düzce Beyköy\'de Heyelan: 6 Yerleşim Birimine Ulaşım Kapandı
30.01.2024 - 15:15,  Güncelleme: 15:16
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Düzce'nin Beyköy beldesinde 6 yerleşim birimine ulaşımın sağlandığı yolda heyelan meydana geldi.

İl merkezine yaklaşık 12 kilometre uzaklıktaki beldenin Çınardüzü mevkisinde toprak kayması sonucu 4 köy ve 2 mahalleye ulaşım sağlanan köy grup yolu kapandı.

Yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları, yolun yaklaşık 200 metrelik kısmını tamamen kapladı, ağaçları devirdi ve elektrik direklerine zarar verdi.

Bölgeye sevk edilen jandarma ve AFAD ekiplerinin güvenliği sağlamasının ardından İl Özel İdare personeli iş makineleriyle çalışma başlattı. Ekipler, ulaşımın sağlanamadığı mahalle ve köyler için alternatif güzergahlar açıyor.

Bu arada, yamaçtaki toprak hareketliliği nedeniyle heyelan riskinin devam ettiği belirtildi.

Kaynak: AA
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