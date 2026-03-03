Düzce Bilim Merkezi'nde Dron Söyleşisi

Düzce Bilim Merkezi'nde "Dronların İnsanlık Yararına Sivil Kullanım Alanları" söyleşisi düzenlendi.

Düzce Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Düzce Bilim Merkezi, bilim ve teknoloji alanında yaşanan yeni gelişmeleri, hızlı şekilde hayata geçirdiği etkinliklerle bilimseverlerle buluşturmaya devam ediyor.

Merkezin son misafirleri, Düzce Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri oldu.

Merkezde düzenlenen söyleşiye konuşmacı olarak katılan Düzce Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Yakup Okan Alpay, gençlerle bir araya gelmekten onur duyduklarını belirterek, "Arkadaşlarımızın ilgisi ve soruları gerçekten heyecan vericiydi. Bugün otonom dron sistemlerinin sivil hayattaki kullanımlarını ve gelişen hayattaki hangi teknolojiler ile birlikte gittiğini tartıştık. Gençlerle birlikte ileriye dönük bu dron sistemlerinde ne tür gelişmeler olabilir, kendileri hangi tür teknolojiler üzerine çalışmalar yapabilir bunlardan bahsettik." ifadelerini kullandı.

Etkinlik, öğrencilerin Düzce Bilim Merkezi içerisinde yer alan atölyeleri inceleme gezisiyle sona erdi.