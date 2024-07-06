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Düzce birlik oldu, yarı final için nefesler tutuldu

DÜZCE - Avrupa Şampiyonası Çeyrek final maçı Düzce'de millet bahçesinde canlı verildi. Düzceliler birlik oldu, binler tek yürek Milli takıma destek verdi.

Avrupa Şampiyonası'nda son 8 takım arasına girerek çeyrek final maçına çıkan A Milli takımımız için Düzce'de Millet Bahçesi'nde çifte ekran kuruldu. Çift taraflı ekran ile binlerce taraftar Millet Bahçesi'nde buluştu. Düzce Valisi Selçuk Aslan başta olmak üzere il protokol üyeleri de Milli maçı millet bahçesinde izledi. Düzceliler birlik olarak millilerimize destek olurken, İstiklal Marşı okunduğu esnada "bozkurt" işareti yapılması dikkat çekti.