Anadolu Otoyolu Düzce geçişinde durdurulan otomobilde 115 bin suyuşturucu hap ele geçirildi.
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı istihbaratını değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, M.G. idaresindeki otomobili Anadolu Otoyolu Kaynaşlı Üçköprü mevkisinde durdurdu.
Araçta narkotik köpekleriyle yapılan aramada, kişisel eşya bulunan valizlere gizlenen 115 bin uyuşturucu hap bulundu.
Gözaltına alınan M.G'nin emniyetteki sorgusu sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Düzce'de 115 bin uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika
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