Düzce'de 2 otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Düzce'de 2 otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı

Düzce\'de 2 otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı

Düzce'de meydana gelen trafik kazasında, F.K. ve Ö.F.K. yönetimindeki otomobiller çarpıştı. Kazada F.K'nın otomobili devrildi ve sürücü ile bir yolcu yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kaza nedeniyle ulaşım aksadı.

22.08.2024 01:46
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Düzce'de 2 otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

F.K. idaresindeki 34 EPJ 77 plakalı otomobil ile Ö.F.K. yönetimindeki 34 JUZ 81 plakalı otomobil, Kuyumcuzade Bulvarı ile Alparslan Türkeş Bulvarı'nın kesiştiği ışıklı kavşakta çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle F.K'nın kullandığı otomobil devrildi.

Kazada devrilen aracın sürücüsü ile aynı araçta bulunan Y.K yaralandı.

Yaralılar, kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bölgede kaza nedeniyle aksayan ulaşım araçların kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü.

Öte yandan, kaza anı bölgeden geçen bir sürücünün araç içi kamerasına yansıdı.

Kaynak: AA

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