Düzce'de 21 kadın ortaklı kooperatifin hizmet binası devlet desteğiyle açıldı - Son Dakika
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Düzce'de 21 kadın ortaklı kooperatifin hizmet binası devlet desteğiyle açıldı

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Düzce\'de 21 kadın ortaklı kooperatifin hizmet binası devlet desteğiyle açıldı
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Düzce'de kadın üreticiler için kurulan Güven Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin hizmet binası açıldı. Tamamı kadın üreticilerden oluşan 21 ortaklı kooperatif, unlu mamuller, el sanatları ve tarımsal ürünlerde faaliyet yürüterek kırsal kalkınmaya katkı sağlamayı hedefliyor.

Düzce'de devlet desteğiyle kadın üreticiler için kurulan Güven Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Düzce Valiliğinin öncülüğünde İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütülen proje kapsamında, Düzce İl Özel İdaresi ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliğinin (TÜRSAB) desteğiyle merkeze bağlı Güven köyde, tamamı kadın üreticilerden oluşan 21 ortakla tarımsal kalkınma kooperatifi kuruldu.

Unlu mamuller üretimi, el sanatları ve tarımsal ürünlerin katma değerli hale getirilmesine yönelik faaliyetlerle kırsal kalkınmaya katkı sağlamasının hedeflendiği kooperatifin hizmet binasının açılışı için program düzenlendi.

Açılışta konuşan AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Düzce'nin kültürel çeşitliliğine, kadınların çalışkanlığına ve tarımsal üretimin önemine dikkati çekti.

Bölgenin kültürel çeşitliliğinin gelecek nesillere aktarılmasının sorumluluk olduğunu ifade eden Keşir, değişen dünya koşullarının yeni ihtiyaçları beraberinde getirdiğini belirtti.

Keşir, tarımın vazgeçilemeyecek değerlerden biri olduğunu vurgulayarak, Düzce'nin bir tarım şehri olduğunu ifade etti.

Tarım ve Orman İl Müdürü Esra Uzun da kentte çiftçi kayıt sistemine kayıtlı 28 bin çiftçinin bulunduğunu, bunların 6 bininin kadınlardan oluştuğunu söyledi.

Kadın çiftçilerin kayıtlı üreticiler içindeki oranının yüzde 21 olduğunu aktaran Uzun, aile çiftçiliğinin yaygın olduğu kentte toprağa emek veren kadınların sayısının daha fazla olduğuna işaret etti.

Uzun, kadın çiftçilerin yalnızca tarımsal üretimde değil, aile ekonomisi, kırsal kalkınma ve toplumsal yaşamda da önemli rol üstlendiğine, tarlada, bahçede, serada ve hayvancılık faaliyetlerinde çalışan kadınların bilgi ve tecrübelerini gelecek nesillere aktardığını kaydetti.

Kooperatif Başkanı Nihal Altındağ ise yalnızca bir kooperatifin değil, birlikte kurdukları bir hayalin kapılarını açtıklarını belirtti.

Emekli olmasına rağmen üretmeye devam ettiğini ifade eden Altındağ, eğitimci olarak yıllarca çalışmanın, üretmenin ve hayal kurmanın önemine inandığını, kadınların emeğiyle bu inancın gerçeğe dönüşmesinden mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Konuşmaların ardından kooperatif binasının açılışı yapıldı.

Kaynak: AA
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