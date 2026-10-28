Düzce'de "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" mesajları - Son Dakika
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Düzce'de "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" mesajları

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Düzce Valisi Mehmet Makas ve Belediye Başkanı Faruk Özlü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Düzce Valisi Mehmet Makas ve Belediye Başkanı Faruk Özlü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Makas, mesajında, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 103. yıl dönümünü gururla idrak ettiklerini belirtti.

Cumhuriyet'in, ecdadın iman, azim ve kararlılıkla, birlik ve beraberlik içerisinde elde ettiği zaferin en büyük nişanesi olduğunu anlatan Makas, "Kadim medeniyet tarihimiz, sarsılmaz milli birliğimiz ve güçlü ortak değerlerimizin üzerine inşa edilen Cumhuriyetimiz, 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' ilkesiyle çıktığı yolda 103 yıldır birçok badireden güçlenerek çıkmış, ikinci yüzyılında dünya sahnesinde etkin rol almayı başarmıştır. Devir Türk devri, zaman Türkiye Yüzyılı zamanıdır. Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller Cumhuriyet meşalesinin altında hem aydınlanırken hem de geleceğin parlak sayfalarını aralamaktadır." ifadelerini kullandı.

Makas, Cumhuriyet'in kazanımlarını korumak ve daha da ileriye taşımak için birlikte çalışmanın önemine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Atalarımızın bize emanet ettiği bu vatanı, gelecek nesillere daha müreffeh bir şekilde teslim etmek öncelikli görevimizdir. Dünyaya yeniden nizam verecek Türk'ün çağı Türkiye Yüzyılı'nda, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkemizi daha da yüksek seviyelere taşımak adına gayretle çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nızı kutluyorum."

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajında, Cumhuriyet'in kazanımları, Türkiye Yüzyılı vizyonu, bilimi ve gençliği öne çıkaran Özlü, şu ifadeleri kullandı:

"29 Ekim, Türk milletinin bağımsızlık ve egemenlik azminin taçlandığı, tarihimizin en şanlı günlerinden biridir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, yokluk ve imkansızlıklar içinde verilen destansı mücadele sonucunda kurulan Cumhuriyetimiz, bugün de aynı kararlılıkla yoluna devam etmektedir. Türkiye Yüzyılı'nda, bilimin ve teknolojinin ışığında daha güçlü, daha müreffeh bir Türkiye inşa etmek için bıkmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz. Gençler, bu büyük yürüyüşün en büyük gücü ve geleceğimizin teminatıdır. Onlara güveniyor, onların önünü açmak için var gücümüzle çalışıyoruz."

Kaynak: AA
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