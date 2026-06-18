Düzce'de 3 Milyon Lira Değerinde Uyuşturucu Ele Geçirildi

DÜZCE'de polisin takibi sonucu durdurulan takside, piyasa değeri 3 milyon lira olan 710 gram metamfetamin ele geçirildi.

Düzce Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Düzce'ye uyuşturucu sevkiyatı yapan bir taksiyi takibe aldı. Bir süre sonra durdurulan takside, narkotik köpeği ile arama yapıldı. Didik didik aranan otomobilin motor kısmına gizlenmiş, piyasa değeri yaklaşık 3 milyon lira olan 710 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucuya el konulurken, sürücü M.S. (45) polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından 'Uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan tutuklandı.

HABER: Musa KESKİN/DÜZCE,