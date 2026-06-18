Düzce Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Düzce'ye uyuşturucu sevkiyatı yapan bir taksiyi takibe aldı. Bir süre sonra durdurulan takside, narkotik köpeği ile arama yapıldı. Didik didik aranan otomobilin motor kısmına gizlenmiş, piyasa değeri yaklaşık 3 milyon lira olan 710 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucuya el konulurken, sürücü M.S. (45) polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından 'Uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Düzce'de 3 Milyon Liralık Metamfetamin Ele Geçirildi - Son Dakika
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