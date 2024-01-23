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Düzce'de 730 Ton Tıbbi Atık Bertaraf Edildi - Son Dakika
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Düzce'de 730 Ton Tıbbi Atık Bertaraf Edildi

Düzce Belediyesi tarafından faaliyete geçirilen tıbbi atık ve sterilizasyon tesisi, geçen yıl toplamda 730 ton tıbbi atığın bertaraf edilmesini sağladı. Tesis, lisanslı araçlarla atıkların toplanması ve taşınması işlemlerini gerçekleştiriyor.

Düzce\'de 730 Ton Tıbbi Atık Bertaraf Edildi
23.01.2024 - 13:57,
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Düzce'de tıbbi atık ve sterilizasyon tesisinde geçen yıl 730 ton tıbbi atık bertaraf edildi.

Düzce Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 2021 yılının mayıs ayında faaliyete geçirilen tesis, tıbbi malzeme kullanımı gerçekleştirilen kurum ve kuruluşlara yönelik lisanslı araçlarla toplama ve taşıma sistemi oluşturarak atıkların bertaraf edilmesini sağlıyor.

Bu çerçevede, tesiste 1 Ocak-31 Aralık 2023 tarihlerinde toplam 730 ton atık bertaraf edildi.

Söz konusu atıklar, "Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği" doğrultusunda toplanıyor.

Kaynak: AA
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Düzce, Çevre, Belediye, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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