Düzce\'de Ahır Yangınında 4 Büyükbaş Hayvan Telef Oldu

CHP'nin Esenyurt'tan başkan adayı göstereceği konuşulan Gürsel Tekin partisinden istifa etti

CHP'nin Esenyurt'tan başkan adayı göstereceği konuşulan Gürsel Tekin partisinden istifa etti. Eski CHP Milletvekili Tekin, sosyal medyadan duyurduğu istifasında "Hiçbir objektif koşul, liyakat ve ehliyetin olmadığı, parti içi hemşericilik, gruplaşma, ekipleşme ilişkileri ile makam ve mevkilerin dağıtıldığı" gibi ifadelerle partisini eleştirdi.