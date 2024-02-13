Düzce'de Ahır Yangınında 4 Büyükbaş Hayvan Telef Oldu - Son Dakika
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Düzce'de Ahır Yangınında 4 Büyükbaş Hayvan Telef Oldu

Düzce\'de Ahır Yangınında 4 Büyükbaş Hayvan Telef Oldu

Düzce'nin Karadeere Hasanağa köyünde bir ahırda çıkan yangın kısa sürede samanlığa sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ahırda bulunan 10 büyükbaş hayvandan 4'ü hayatını kaybetti. Ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi.

13.02.2024 09:21  Güncelleme: 09:22
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Düzce'de ahırda çıkan yangında 4 büyükbaş hayvan telef oldu.

Merkeze Karadeere Hasanağa köyündeki bir ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, kısa sürede bitişikteki samanlığa sıçradı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce söndürülen yangında ahırda bulunan 10 büyükbaş hayvandan 4'ü telef oldu, ahır ve samanlık kullanılmaz hale geldi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Düzce'de Ahır Yangınında 4 Büyükbaş Hayvan Telef Oldu - Son Dakika
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