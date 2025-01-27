Düzce'de Ahırda Başlayan Yangın Ev Ve Ahıra Sıçradı - Son Dakika
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Düzce'de Ahırda Başlayan Yangın Ev Ve Ahıra Sıçradı

Düzce\'de Ahırda Başlayan Yangın Ev Ve Ahıra Sıçradı

Düzce'nin Yığılca ilçesinde bir ahırda başlayan yangın, bitişiğindeki iki katlı evin olduğu alana sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı, can kaybı yaşanmadı. Yangının çıkış nedeni üzerinde soruşturma başlatıldı.

27.01.2025 11:07  Güncelleme: 11:09
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DÜZCE'de ahırda başlayıp bitişiğindeki iki katlı eve sıçrayan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Yığılca ilçesi Tıraşlar köyü Dağ Mahallesi'nde Sezgin Doğancı'ya ait ahır ve samanlıkta, dün saat 20.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, kısa sürede yanındaki 2 katlı betonarme eve de sıçradı. İhbarla bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Yangın anları, dronla havadan görüntülendi. Can kaybının olmadığı yangında ev, ahır ve samanlıkta hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Haber: Musa KESKİN/YIĞILCA(Düzce),

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Düzce'de Ahırda Başlayan Yangın Ev Ve Ahıra Sıçradı - Son Dakika

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