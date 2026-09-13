Düzce'de ahşap kapı fabrikasındaki yangına çevre illerden de itfaiye sevk edildi
Düzce merkeze bağlı Hacıdayı mevkisindeki ahşap kapı fabrikasında çıkan yangın, yanıcı maddeler nedeniyle kısa sürede büyüdü. Kent merkezi, ilçeler ve çevre illerden sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almaya çalışıyor.
Düzce'de ahşap kapı imalatı yapılan bir fabrikada çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.
Merkeze bağlı Hacıdayı mevkisinde faaliyet gösteren bir ahşap kapı fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler, yanıcı maddeler nedeniyle kısa sürede büyüdü.
İhbar üzerine kent merkezi, ilçeler ve çevre illerden itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.
Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA
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