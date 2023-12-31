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Düzce'de Alkollü Motosiklet Sürücüsü Motosikletini Yaktı - Son Dakika
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Düzce'de Alkollü Motosiklet Sürücüsü Motosikletini Yaktı

Düzce'de polis uygulamasında durdurulan ve alkollü olduğu tespit edilen motosiklet sürücüsü, polis müdahalesiyle yangın söndürüldü. Sürücüye 21 bin 112 lira cezai işlem uygulandı.

31.12.2023 - 22:46,  Güncelleme: 22:47
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DÜZCE'de polis uygulamasında durdurulan ve alkollü olduğu tespit edilen motosiklet sürücüsü motosikletini yaktı. Polisin müdahalesiyle yangın söndürülürken, sürücüye 21 bin 112 lira cezai işlem uygulandı.

Olay akşam saatlerinde Karahacımusa Mahallesi Ruhi Kurnaz Caddesi üzerinde meydana geldi. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri plakası olmayan bir motosikleti durdurdu. Sürücü H.S.?den ehliyet isteyen polis ekiplerine direnen sürücü daha sonra ceza uygulanacağını anlayınca motosikletini ateşe verdi. Yanan motosikleti polisler yoldan geçen Düzce Belediyesi'ne ait sulama aracı ile söndürdü. Yapılan kontrolde 100 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücüye 21 bin 112 lira cezai işlem uygulandı. Yanan motosiklet ise çekiciyle yediemin otoparkına götürüldü. (DHA)

Düzce\'de Alkollü Motosiklet Sürücüsü Motosikletini Yaktı
Kaynak: DHA
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Düzce, Trafik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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