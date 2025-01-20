Düzce\'de Alkollü Sürücünün Yolcu Araçlarına Çarpmasıyla Kaza: 3 Yaralı

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DÜZCE'de alkollü kamyon sürücüsü kırmızı ışıkta bekleyen hafif ticari araca çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı. Kaza anı başka bir aracın araç kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Bahçeşehir Bağlantı Yolu Metek TOKİ kavşağında meydana geldi. Düzce şehir merkezi istikametine gitmekte olan Ercan Tok idaresindeki 81 ACD 407 plakalı hafriyat kamyonu, aynı istikamete gitmekte olan ve kırmızı ışıkta bekleyen Ebubekir Kaplanbaba idaresindeki 81 DB 058 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisi ile hafif ticari araç hurdaya dönerken kazada sürücüler Ercan Tok, Ebubekir Kaplanbaba ve hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan Emircan Yanık yaralandılar. Hafif yaralı olan kamyon sürücüsü Ercan Tok'un yapılan alkol muayenesinde 3 promil alkollü olduğu anlaşıldı.

112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. Kaza anı ise başka bir aracın araç kamerasına yansıdı.

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,