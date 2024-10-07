Düzce'de Amatör Spor Haftası Coşkuyla Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Düzce'de Amatör Spor Haftası Coşkuyla Başladı

Düzce\'de Amatör Spor Haftası Coşkuyla Başladı

Düzce'deki Amatör Spor Haftası, kortej yürüyüşü ve gösterilerle kutlanmaya başlandı.

07.10.2024 14:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'deki Amatör Spor Haftası kutlamaları, kortej yürüyüşü ve çeşitli gösterilerle başladı.

Düzce Anıtpark Meydanı'nda toplanan çok sayıda öğrenci, Türk bayrakları ve "Spor hayatın bütünüdür" yazılı pankartlarla kortej yürüyüşü yaptı.

Cedidiye Meydanı'ndan başlayıp meydanda sona eren yürüyüşe, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Burak Coşkun, Düzce Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Genel Başkanı Burak Postoğlu da katıldı.

Judo, tekvando ve jimnastik sporcularının gösteriler sunduğu etkinlikte konuşan Yazıcı, "Amatör Spor Haftası, sporun sadece profesyonel değil amatör düzeyde de ne kadar önemli olduğunu hatırlatmak için bir fırsat." ifadesini kullandı.

Kutlamalar, alanda kurulan parkurlarda vatandaşların da katıldığı yarışmalarla devam etti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Etkinlikler, İsa Yazıcı, Gençlik, Güncel, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düzce'de Amatör Spor Haftası Coşkuyla Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:31 Bakan Uraloğlu Discord’u radara aldı: İçeriğine bakınca dehşete düşmemek mümkün değil Bakan Uraloğlu Discord'u radara aldı: İçeriğine bakınca dehşete düşmemek mümkün değil
13:08 Tekirdağ’da istismara uğrayan Sıla bebekten acı haber Tekirdağ'da istismara uğrayan Sıla bebekten acı haber
12:54 Vatandaşa domuz eti yediren firmadan din, devlet ve bayraklı savunma Vatandaşa domuz eti yediren firmadan din, devlet ve bayraklı savunma
11:57 Recai Kutan 94 yaşında hayatını kaybetti Recai Kutan 94 yaşında hayatını kaybetti
11:37 Hamas, 7 Ekim saldırılarının yıl dönümünde Tel Aviv’e füze saldırısı başlattı Hamas, 7 Ekim saldırılarının yıl dönümünde Tel Aviv'e füze saldırısı başlattı
00:12 İsrail’den Beyrut’a peş peşe yoğun bombardıman, Hizbullah’tan şiddetli misilleme İsrail'den Beyrut'a peş peşe yoğun bombardıman, Hizbullah'tan şiddetli misilleme
23:35 Sur canisi Semih Çelik’in sıkça girdiği forum sayfası erişime kapatıldı Sur canisi Semih Çelik'in sıkça girdiği forum sayfası erişime kapatıldı
23:25 Giovanni van Bronckhorst’dan puan kaybı sonrası çarpıcı itiraf Giovanni van Bronckhorst'dan puan kaybı sonrası çarpıcı itiraf
23:08 Okan Buruk’tan Giovanni van Bronckhorst için olay sözler Okan Buruk'tan Giovanni van Bronckhorst için olay sözler
22:50 Erden Timur’dan Galatasaraylı taraftarlara çok konuşulacak mesaj Erden Timur'dan Galatasaraylı taraftarlara çok konuşulacak mesaj
22:33 Sur canisinin şokunu atlamadan ’Bari onu kurtaralım’ çığlığı: Senin kafanı keserim Sur canisinin şokunu atlamadan 'Bari onu kurtaralım' çığlığı: Senin kafanı keserim
21:50 Kız yurdunda panik Telleri aşarak girdi, kampüsteki kızlar bağırınca kaçtı Kız yurdunda panik! Telleri aşarak girdi, kampüsteki kızlar bağırınca kaçtı
21:40 İlçe Tarım Müdür Vekili makamında öldürüldü, katil zanlısı için limanda hareketli saatler İlçe Tarım Müdür Vekili makamında öldürüldü, katil zanlısı için limanda hareketli saatler
21:36 Adana Demirspor’da başkan Murat Sancak görevi bıraktı Adana Demirspor'da başkan Murat Sancak görevi bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2024 15:00:35. #1.11#
SON DAKİKA: Düzce'de Amatör Spor Haftası Coşkuyla Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.