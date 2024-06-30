Düzce'de Apartman Yangınında 7 Kişi Dumandan Etkilendi

Düzce'de bir apartmanın merdiven boşluğunda yanan kartonlardan çıkan dumandan 7 kişi etkilendi.
Beyciler Mahallesi TOKİ Konutları'ndaki 4 katlı apartmanın merdiven boşluğundaki kartonlar, henüz belirlenemeyen nedenle tutuştu.
Dumanı fark eden apartman sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye erleri, apartmanda yaşayanları tahliye ettikten sonra tutuşan kartonları söndürdü.
Dumandan etkilenen 7 kişi, sağlık ekiplerince, bölgede bekletilen ambulanslarda tedavi edildi.
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