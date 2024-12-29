Düzce'de arazi aracının dereye yuvarlanması sonucu 3 kişi yaralandı.
Sinekli Yaylası yolunda seyreden plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen arazi aracı, Şimşirlik mevkisinde kontrolden çıkarak Uğur Deresi'ne yuvarlandı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada araçta bulunan S.T. (32), S.U. (32) ve T.Y. (44) yaralandı.
Ekipler ve çevredekilerin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılan yaralılar, Düzce'deki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Düzce'de Araç Dereye Yuvarlandı: 3 Yaralı - Son Dakika
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