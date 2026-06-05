Düzce'de Ayı Ailesi Yolda - Son Dakika
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Düzce'de Ayı Ailesi Yolda

Düzce\'de Ayı Ailesi Yolda
05.06.2026 14:54
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Yığılca'da anne bozayı ve yavruları otomobille seyahat edenler tarafından görüntülendi.

DÜZCE'nin Yığılca ilçesinde yola inen anne bozayı ve iki yavrusu, seyir halindeki bir otomobilin içindekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, önceki gün Yığılca ilçesine bağlı Geriş köyü yolunda meydana geldi. Seyir halindeki bir otomobilin içindekiler, aniden yola çıkan anne bozayı ve iki yavrusuyla karşılaştı. Aracın önünde ilerleyen ayı ailesi yol boyunca koşarken, o anlar araçtakiler tarafından kayıt altına alındı. İçlerinden biri, anne ayı ve yavrularına, "Korkma ayı kardeş, korkma" diyerek seslenirken, ayı ailesi bir süre sonra ormana girerek gözden kayboldu.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hayvanlar, 3. Sayfa, Güvenlik, Güncel, Düzce, Çevre, Yaşam, Doğa, Son Dakika

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