Düzce\'de Ayı Ailesi Yolda

DÜZCE'nin Yığılca ilçesinde yola inen anne bozayı ve iki yavrusu, seyir halindeki bir otomobilin içindekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, önceki gün Yığılca ilçesine bağlı Geriş köyü yolunda meydana geldi. Seyir halindeki bir otomobilin içindekiler, aniden yola çıkan anne bozayı ve iki yavrusuyla karşılaştı. Aracın önünde ilerleyen ayı ailesi yol boyunca koşarken, o anlar araçtakiler tarafından kayıt altına alındı. İçlerinden biri, anne ayı ve yavrularına, "Korkma ayı kardeş, korkma" diyerek seslenirken, ayı ailesi bir süre sonra ormana girerek gözden kayboldu.